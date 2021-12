Oggi giovedi 23 dicembre 2021 Barbanera consiglia: attenzione alle piante portafortuna nocive per bimbi e gatti

A un passo dal Natale, quando in casa si fa festa con l'albero e il presepe, giungono anche le piante portafortuna. Ma attenzione. Chi direbbe infatti che la bellissima Stella di Natale, è nociva per gatti e bambini? Il suo succo lattiginoso può irritare pelle e occhi, e problemi di varia gravità possono insorgere a ingerirne le foglie. Lo stesso il vischio è molto tossico per gli animali. Anche l'agrifoglio, sia le foglie che le bacche rosse, e il pungitopo, sempre le bacche, sono velenose per cani, gatti e altri animali.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 06:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA