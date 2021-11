Oggi lunedì 22 novembre 2021 Barbnera consiglia: nel segno del Sagittario

Eccoci a voi del Sagittario. Entusiasti, ottimisti, pronti a vivere ogni situazione con slancio, viva curiosità e grande fiducia in voi stessi. A vostro dire nulla è impossibile, per questo non vi tirate mai indietro, vivaci e intelligenti anche nell'osare scelte e progetti preclusi agli altri. Poco interessati ai vantaggi materiali, vi entusiasmano il percorso e le scoperte, non l’arrivo. L'amore? L’avventura più alta e irresistibile, quella per cui sareste disposti, in ogni momento, a giocarvi tutto quello che avete.

