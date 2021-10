Oggi lunedì 18 ottobre Barbanera consiglia: semi, piantine e terra alla mano, si semina tutto

Ancora due giorni di Luna crescente per seminare con successo – ortaggi e fiori, ma anche progetti e amori – sotto l'occhio benevolo di San Luca. Al Santo, che si festeggia proprio oggi, la tradizione affida infatti l'ultima possibilità di semina d'autunno esortata con parole inequivocabili. “O molle o asciutto, per San Luca semina tutto”. Insomma, semi, piantine e terra alla mano, ci aspettano nell'orto fave, piselli, fragole, mentre nel frutteto tutto è pronto per il trapianto di meli, peschi, peri e susini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 06:56

