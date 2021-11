Oggi mercoledì 17 novembre Barbanera consiglia: riciclare ad arte, il pullover cuscino

Capita di ritrovare un pullover che non indossiamo da anni, fuori moda, ma che per affetto e ricordi non riusciamo a buttare. La soluzione c'è: destinarlo a altro uso. Può ad esempio diventare un morbido cuscino. Si scuce, si eliminano le parti che non servono - le maniche o un eventuale collo alto – poi si fermano con ago e filo i bordi dove si è effettuato il taglio. Con i pezzi ottenuti si rivestiranno dei cuscini da comperare già pronti. Belli e comodi, scalderanno le fredde giornate autunnali

Mercoledì 17 Novembre 2021

