Oggi sabato 16 ottobre Barbanera consiglia: la giornata internazionale dell'alimentazione

Tocca a te! Ovvero, la costruzione di un mondo migliore, più equo e sano, dipende da ciascuno di noi. Questo il messaggio che ogni anno il 16 ottobre lancia la Giornata Internazionale dell'Alimentazione. Celebrata in 150 Paesi del pianeta, punta alla sconfitta della fame e della povertà con azioni di sensibilizzazione verso pratiche produttive sostenibili, la lotta allo spreco e l'acquisizione di corretti stili di vita. Un numero per riflettere: il 40% della popolazione mondiale non ha accesso a una dieta sana.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 08:06

