Oggi venerdì 15 ottobre Barbanera consiglia: l'acqua, preziosa risorsa

Se amiamo scrivere affidiamoci oggi a santa Teresa d'Avila: veglierà sulle nostre pagine. Spetta invece a noi proteggere l'ambiente, anche nei piccoli gesti. I dentisti consigliano di spazzolare i denti almeno due minuti, ma un rubinetto emette in un minuto circa 10 litri di acqua: uno spreco enorme. Bene allora inumidire lo spazzolino, chiudere il rubinetto e riaprirlo per il risciacquo. Per la barba lo spreco è anche maggiore: meglio mettere il tappo al lavandino, riempirlo un po’ e sciacquare lì la lametta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA