Oggi lunedì 15 novembre Barbanera consiglia: fulmini e saette!

Novembre è in Italia il mese più piovoso. Quello in cui, per “maltrattamenti” a fiumi e territori, aumenta il rischio di alluvioni. I temporali invece fanno cadere sul suolo italiano 600.000 fulmini all’anno, con un massimo in Lombardia – 98.000 –, un minimo in Sicilia, 38.000. Per evitarli mai ripararsi sotto gli alberi, non tuffarsi in acqua, non sostare vicino a strutture a punta come campanili o rocce. Anche l’ombrello, se ha punta di metallo, può attrarli. L’automobile è un buon rifugio, ma senza toccare la carrozzeria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 07:59

