Oggi giovedì 14 ottobre Barbanera consiglia: la Luna nell'orto e nel giardino

In vista del fine settimana, quando potremo dedicarci a orto, giardino o balcone, gettiamo un occhio alla Luna per pianificare il da farsi con la fase crescente. Si potranno riprodurre le aromatiche per divisione dei cespi, tra cui maggiorana, origano, timo. Ma anche moltiplicare per talea le sempreverdi come il lauroceraso o le spoglianti come la forsizia. Da preparare ci sono pure le talee di rosa e il prato da seminare. Senza dimenticare di mettere a dimora le bulbose che fioriranno in primavera, come narcisi e tulipani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA