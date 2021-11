Oggi domenica 14 novembre Barbanera consiglia: castagne delle meraviglie

Classico dei viali, l'ippocastano è bello da vedere, ma non offre cibo: il riccio, che si apre in autunno, racchiude semi nocivi per uomo e animali. Quei semi, cioè le “castagne”, sono invece efficaci antitarme. Basta forarli e appenderli con una cordicella nell’armadio, oppure infilarli in sacchetti di garza. Ma l’ippocastano può anche donare una colla tenace, adatta per carta e rilegature. Si prepara una pappetta con la “castagna” sbucciata, si essicca e riduce in polvere. Al bisogno si scioglie in poca acqua calda e si usa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA