Oggi martedì 14 dicembre 2021 Barbanera consiglia: come proteggere le nostre piante dal gelo

Entriamo oggi nell'orto dove, al di là della fase lunare, poiché il freddo è già intenso, si possono proteggere i cavolfiori raddrizzando le foglie esterne e unendole sopra le infiorescenze. Facciamoci invece aiutare dalla Luna crescente per prelevare e preparare le talee di piante officinali come salvia, lavanda, rosmarino, e trapiantarle in vaso. In giardino non dimentichiamo di mettere a dimora il viburno che fiorisce proprio in inverno. Un consiglio per proteggere le piante dal gelo: copriamole alla base con foglie e letame maturo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 06:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA