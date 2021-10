Oggi mercoledì 13 ottobre Barbanera consiglia: la prima (e unica) volta di un donna italiana a vincere un Nobel scientifico

Il primato è ancora tutto suo, quello di essere l'unica donna italiana ad aver vinto un Premio Nobel scientifico. Era il 13 ottobre del 1986 quando Rita Levi Montalcini (Torino 1909-Roma 2012), nota e straordinaria scienziata, venne insignita del Nobel per la medicina. Sua la scoperta dell’Ngf, il fattore di accrescimento delle fibre nervose. Ancora 13 ottobre e ancora Nobel. Nel 1988, a Stoccolma, per la prima volta uno scrittore arabo vince il Nobel per la letteratura. Era il romanziere egiziano Neghib Mahfuz.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 06:55

