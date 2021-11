Oggi sabato 13 novembre Barbanera consiglia: la giornata della Gentilezza

Le parole buone sono come la pioggia che bagna il terreno. E allora, a proposito di parole da usare come carezze e non come pietre, arriva oggi la Giornata Mondiale della Gentilezza. Un appuntamento nato a Tokyo nel 1997. A promuoverlo fu il Japan Small Kindness Movement, nato nella capitale nipponica nel 1988. Attualmente sono 27 le nazioni che aderiscono al World Kindness Movement che promuove il potere positivo della gentilezza, della generosità e dell'altruismo “per creare un mondo più gentile”. In Italia si celebra dal 2000.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA