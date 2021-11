Oggi venerdì 12 novembre Barbanera consiglia: tra vino e bicchieri

Appena trascorso san Martino, il vino continua a far parlare di sé. Bisogna saperlo scegliere o farsi ben consigliare. E se siamo a casa? Anche la disposizione dei bicchieri conta. Alla destra del piatto, in alto, vanno i tre per l’acqua, il vino rosso e il vino bianco. Quello da dessert, per non affollare la tavola, si porta alla fine. E se nel bel mezzo della cena del vino rosso cade sulla tovaglia, asciugarlo con carta assorbente e cospargere con sale fino. Appena possibile versare sulla macchia l’acqua calda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 08:01

