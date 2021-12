Oggi sabato 11 dicembre Barbanera consiglia: casa dolce casa

Stiamo già pensando al cenone o al pranzo di Natale, o magari a tutti e due? Bene, un'idea per una decorazione di grande effetto e poca spesa la offrono le coppe per lo spumante! Basterà riempirle di acqua colorata - per farlo si possono usare i coloranti per cibi che si trovano al supermercato -, infiocchettare il gambo con nastri dello stesso colore scelto per l’acqua, e concludere l’opera mettendo dentro le coppe una piccola candela galleggiante. Disposte sulla tavola o in altri punti della casa creeranno un'atmosfera da fiaba!

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 08:11

