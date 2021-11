Oggi mercoledì 10 novembre Barbanera consiglia: il rimedio contro le irritazioni degli occhi

Computer, ma anche agenti inquinanti e freddo, sono tra le più frequenti cause di irritazioni agli occhi. A dirla con la saggezza popolare il primo consiglio da seguire sarebbe questo, “Ogni dolore agli occhi peggiora se te li tocchi”. Buoni effetti decongestionanti si ottengono poi con un infuso di semi di finocchio, applicato sulle palpebre 2 o 3 volte al giorno con un dischetto di cotone. Si prepara lasciando 2 g di semi in 100 g di acqua bollente per 10 minuti. Si filtra e si fa intiepidire prima di usarlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 06:48

