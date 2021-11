Oggi venerdì 19 novembre 2021 Barbanera consiglia: i gesti quotidiani in cucina che fanno bene alla Terra

Gesti quotidiani che fanno bene al Pianeta. Come quello di preferire ai fornelli elettrici la variante a gas che consuma meno. Ancora meglio sarà acquistarne un tipo di nuova generazione che arriva al 70% di risparmio energetico: sono indicati dalla sigla A, di cui quello a minor consumo è A+++. Bene pure privilegiare cotture antispreco: pentola a pressione, vaporiera a cestini sovrapposti, pentole dal fondo spesso che distribuiscono bene il calore. Senza dimenticare il classico coperchio per far bollire l’acqua più in fretta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 06:38

