Oggi mercoledì 27 ottobre Barbanera consiglia: «Liscio come l'olio». Il tempo delle olive e dell'olio nuovo

Tempo di olive e di olio nuovo. Vivaci giorni di raccolta da fare con la fase di Luna calante per produrre uno degli alimenti principe della dieta mediterranea. Perché poi sia entrato nell'uso il modo di dire “liscio come l’olio”, è presto detto. Gli antichi usavano l’olio principalmente come cosmetico, capace di accarezzare il corpo, di lisciarlo gradevolmente, di proteggerlo dagli agenti esterni. Di qui il noto detto, pronto a sollecitare un’immagine che rimanda al senso del tatto più che a quello del gusto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 06:50

