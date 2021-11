L'almanacco di Barbanera della settimana: a tutela degli alberi e dell'infanzia

Settimana ricca di eventi, accompagnata il 19 dalla Luna piena, ma soprattutto da due appuntamenti da segnare in agenda. Sabato 20 sarà infatti la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia, mentre si celebra domenica 20 la Giornata nazionale degli Alberi. Momenti che chiamano in causa il grado di civiltà di una società, oltre a un cambio di passo nei confronti dei nostri simili e del Pianeta.

A dominare in cielo sarà per gran parte la Luna crescente, alleata per il trapianto di fave, finocchi, carciofi e cavolfiori, mentre in giardino e sul balcone tempo di interrare i bulbi di tulipani, giacinti, anemoni, narcisi.

Se invece l'arrivo del freddo ci ha procurato mal di gola, utili saranno i gargarismi, più volte al giorno, con un decotto di mirtilli essiccati: due cucchiai in mezzo litro d'acqua.

