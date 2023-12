Addio a gas e petrolio dal 2050, ma la transizione parte subito

di Lorena Loiacono

Emissioni zero dal 2050 e la transizione deve partire fin da ora: è stato raggiunto ieri, alla Cop28, un accordo storico contro la crisi climatica. La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a Dubai, ha visto i 198 delegati approvare il “Global Stocktake”, vale a dire il bilancio degli impegni che comprende le azioni da mettere in atto per ridurre le emissioni di gas serra, praticamente con un’ovazione, un lungo applauso da parte di tutti i partecipanti.

L'approvazione è arrivata dopo due settimane di trattative serrate ed è avvenuta subito dopo l'apertura della plenaria, dopo una lunga notte di incontri serrati fino, praticamente, alle prime luci di mercoledì mattina. Per arrivare all’accordo per la “transizione dai combustibili fossili” non sono mancati scontri e polemiche sulle modalità di intervento e di invito ai vari Paesi ad avviare la transizione poi la presidenza, guidata dagli Emirati Arabi Uniti, ha presentato ai delegati un nuovo documento centrale, il “global stocktake”.

Un accordo in extremis visto che la Conferenza si sarebbe dovuta chiudere il 12 dicembre. Nell’ultima versione della bozza sono scomparse alcune diciture, come “gradualmente”, e sono stati introdotti termini come “accelerare” nei prossimi 10 anni quindi si parte subito: punti cruciali che avevano infastidito diversi Paesi che spingevano invece per interventi più drastici contro il cambiamento climatico. «Alla fine è prevalso il buonsenso - ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani - l’intesa va verso una giusta direzione.

L’accordo è definito storico sia perché per la prima volta, in quasi 30 anni di Conferenze, entrano in un documento della Cop i combustibili fossili, ritenuti dagli scienziati i primi imputati delle emissioni di gas serra, sia perché è stato raggiunto negli Emirati Arabi Uniti, tra i primi paesi produttori di petrolio. Tra i partecipanti restano alcuni malumori, ad esempio tra i delegati di qualche piccola isola o qualche Paese vulnerabile come le Filippine, che temono non ci sia da parte di tutti una vera intenzione di collaborare: gli impegni per ora, infatti, sono su base volontaria e non prevedono vere sanzioni.

