Milano, Radio Italia Live, il maxi concerto di piazza Duomo torna a settembre 2021

Appuntamento a settembre 2021 con il maxi concerto di Radio Italia in piazza Duomo. Ieri è stata annunciata la data dell’evento musicale che manca da un anno nella piazza più importante di Milano. Saltato per la pandemia, in concerto di Radio Italia è fissato per settembre 2021. L’ottava edizione si era tenuta a maggio 2019 e la pioggia non aveva fermato i fan che avevano riempito la piazza.Nell’attesa di settembre, ci si può consolare ascoltando i concerti dei grandi nomi pop su Radio Italia o guardandoli nella tv dell’emittente. Il 18 dicembre i Negramaro, l’8 gennaio Edoardo Bennato, il 15 gennaio i Pinguini Tattici Nucleari, e poi il 22 Marco Masini e il 29 Fabrizio Moro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 17:29