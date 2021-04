Anche il telecronista non si aspettava un ciclista che, a schiena in giù, pedalava insieme agli altri partecipanti del Giro di Turchia. Si è trattato di uno scherzo divertente di un tifoso di questo sport che, come anche altri in giro per il mondo, lungo le strade ha scherzato con i ciclisti impegnati nelle loro "fatiche" (Video Twitter)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 17:38

