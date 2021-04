«A uccidere il bimbo è stata mia moglie»

«Io l'ho picchiato ma non forte, l'ho morsicato, ma non forte. Mi sono preso la colpa per lei, che quella notte lo ha picchiato e gli ha dato un pugno sull'occhio e gli ha spento le sigarette sul corpo». Ha dato la colpa alla moglie, sostenendo che sia stata lei a colpire il figlioletto di due anni, Mehmed, fino ad ucciderlo, il 26enne Alija Hrustic, interrogato in aula davanti alla Corte d'Assise di Milano dove è imputato per l'omicidio del bambino, nel maggio 2019 in via Ricciarelli.

La donna, che era presente in aula e che ha pianto più volte durante l'esame del marito, è parte civile nel processo. Stando all'indagine del pm Giovanna Cavelleri, infatti, sarebbe stata anche lei vittima dei gravi maltrattamenti dell'uomo, che risponde di omicidio volontario e tortura aggravati. L'autopsia aveva accertato 51 lesioni sul corpo del piccolo Mehmed e numerose bruciature.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 05:04

