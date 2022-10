X Factor: ecco le squadre di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi che andranno ai Live

C'è chi ha pianto di gioia e chi di delusione, chi si è emozionato, chi non ha preso bene la propria eliminazione. Sono queste le emozioni vissute giovedì sera durante i Last call di X Factor 2022. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi hanno formato le squadre che la prossima settimana andranno ai Live. Che la gara abbia inizio.

Le scelte dei giudici di X Factor 2022

Una selezione durissima, ma alla fine i quattro giudici di X Factor 2022 hanno formato le proprie squadre e ora sono pronti ad affrontare i Live Show, attesi da giovedì prossimo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.L’episodio dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 582 mila spettatori medi con una share del 2,7%, in crescita del +14% rispetto alla settimana scorsa. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi sono passati da sei a tre concorrenti ciascuno. Solo Omini e Disco Club Paradiso, band rispettivamente di Fedez e Dargen, che in virtù del regolamento che obbliga i giudici a piazzare almeno una band nelle proprie squadre, avevano già la certezza di essere nei 12 protagonisti dei Live.

La squadra di Ambra

Ambra, che ha deciso di portare con sé: il 20enne ligure Matteo Siffredi, che ha proposto al pianoforte “Lovely” di Billie Eilish; il quartetto milanese dei Tropea, che ieri sera hanno convinto il proprio giudice con il pezzo super pop di Robbie Williams “Let me entertain you”; e la 26enne bolognese Lucrezia Maria Fioritti, tenera nella sua esecuzione di “Fiore mio” di Andrea Laszlo De Simone. Niente da fare invece per la musicista di Jesi (Ancona) Cecilia Quaranta in arte Talea, per i quattro fiorentini della band dei Nervi e per la social media manager veneta Francesca Rigoni (Inverno).

La squadra di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico ha scelto: Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), 23enne palermitana da pochi anni a Milano, che ha trasformato con sonorità quasi dance “Il cielo” di Renato Zero e il 25enne romano Matteo Orsi, che ha fatto commuovere giudice e pubblico sulle note di “En e Xanax” di Samuele Bersani. I due raggiungono così i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, già di diritto ai Live dopo i Bootcamp. A un passo dai Live si ferma invece il percorso della giovanissima Irene Pignatti, dell’artista di strada sarda Martina Baldaccini (Marla) e dell’insegnante di canto bolognese Cinzia Zaccaroni.

La squadra di Rkomi

A far parte della squadra di Rkomi saranno: Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano, che ha scelto di personalizzare “In alto mare” di Loredana Bertè; il duo milanese Santi Francesi che hanno fatto la propria versione di “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti; e infine Giorgia Turcato (Joėlle), studentessa 21enne di Rovigo, che con la sua voce delicata ha proposto “People Have The People” nella versione di Birdy. Hanno invece dovuto lasciare il palco il 18enne Delì Lin, la 21enne Manel e la band The violet end.

La squadra di Fedez

Ultimo giudice a effettuare la sua scelta per i live è stato Fedez che ha promosso: Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà, sul palco ieri con un mash-up irresistibile a metà tra Napoli e Brasile “Funiculì, Funiculà / Mas Que Nada”, e Linda Riverditi, 19enne di Alba (Cuneo), che ha delicatamente reinterpretato “Skinny Love” nella versione di Birdy; già promossi, come detto, gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni. Non hanno conquistato il biglietto per il Live, pur ricevendo grandi applausi, Filippo Ricchiardi in arte Fil Ricchiardi, il ventenne milanese Marco Zanini, e Wiem, ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine.

