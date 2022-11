X Factor 2022, secondo live: Rkomi perde Iaco. Ancora scintille tra i giudici

Tanti colpi di scena nella seconda puntata dei Live di X Factor 2022: dal ritorno sul palco di Morgan, a 8 anni dall’ultima edizione che l’ha visto al tavolo come giudice, al Tilt dopo il ballottaggio tra Tropea e Iako, rispettivamente dei roster di Ambra e Rkomi, che ha portato all’eliminazione del secondo.

La puntata di Xfactor 2022 andata in onda giovevdì 3 novembre è stata dedicata alla MTV Generation che ha dato la possibilità ai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e alla conduttrice Francesca Michielin di vivere una serata piena di quelle sfumature che hanno rivoluzionato la storia della musica italiana e della tv tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Doveva essere una festa ma in realtà tutti cantanti hanno avuto qualche difficoltà nelle esibizioni.

«A me sta cosa del tema veramente non mi va giù - ha detto Rkomi - siamo tutti stati penalizzati da questa cosa, punto. Abbiamo giochicchiato, andiamo avanti con il prossimo giovedì». «Mirko perdonami - lo riprende la Michielin - a parte che le puntate a tema fanno parte di X Factor, credo che Lucrezia meriti un giudizio» .

Scintille tra i giudici

E' ancora una volta Fedez il protagonista di uno "scontro" al tavolo dei giudici. Dopo Dargen tocca a Rkomi che ha "osato" criticare l'esibizione della sua Linda: «Ho visto una bellissima pubblicità dell’Amplifon su Sky - ha detto Fedez - spero che prendano Mirko come testimonial», «Io spero invece che tu ci possa fare l’adv» ha replicato stizzito Rkomi.

Le esibizioni

Ad aprire la puntata, l’opening in cui tutti gli artisti in gara hanno cantato “Video Killed the Radio Star” dei The Buggles, il brano che ha aperto la programmazione di MTV negli USA. A seguire è partita la gara: Beatrice Quinta (roster Dargen) con “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica, Tropea (di Ambra) con “Ray of Light” di Madonna, i Santi Francesi (di Rkomi) con “Creep” dei Radiohead, Dadà (di Fedez) con “Toxic” di Britney Spears, Matteo Orsi (di nuovo di Dargen) con “Take On Me” degli a-ha, Linda (di Fedez) con “Chasing Cars” degli Snow Patrol. In stand-by, al ballottaggio, i Tropea.

Quindi la seconda manche: Iako (dalla squadra di Rkomi) con “Hyperballad” di Björk, i Disco Club Paradiso (di Dargen) con “Salirò” di Daniele Silvestri, Lucrezia (di Ambra) con “Barbie Girl” degli Aqua, Omini (Fedez) con “No Sleep Till Brooklyn” dei Beastie Boys, e Joėlle (di Rkomi) con “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani. Concorrente meno votato Iako, che quindi ha raggiunto i Tropea al ballottaggio finale. Parità di voti tra i giudici, spiazzati dal dover scegliere tra una band capace e grintosa e un artista eclettico ed interessante sin dalle Audition; nei 200 secondi del Tilt il pubblico salva la band di Ambra e rimanda a casa il producer freelance di Rkomi.

