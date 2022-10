X Factor 2022, giovedì i live: Fedez «Quel tavolo è una trincea». Rkomi «Sarò una Iena». Si parte con le cover

XFactor 2022, il via ai live è fissato per giovedì prossimo. Giudici agguerritissimi e con tanta voglia di vincere, Fedez su tutti. Prima novità di questa nuova edizione è che si partirà con le Cover, gli inediti arriveranno dalla quarta puntata in poi.

X Factor 2022, le novità

Da giovedì 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono i Live di X Factor 2022. Ogni giudice - Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi - avrà una band per squadra, per 12 concorrenti in totale. A condurre lo show Francesca Michielin che arriva giovedì alla sua prima diretta televisiva da conduttrice, dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Nel corso del primo Live, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale.

Il secondo Live di X Factor, in programma giovedì 3 novembre, sarà invece una puntata a tema, dal titolo “MTV generation”: i giudici assegneranno ai loro cantanti i brani iconici di un'epoca d'oro della musica in televisione. Una serata evento all'insegna della celebrazione di artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli anni Novanta. Sarà anche l'occasione per celebrare i nuovi grandi impegni di MTV, a partire dai prossimi MTV EMA 2022 di Dusseldorf del 13 novembre. Per l'occasione, in platea ci saranno alcuni dei Vj che hanno fatto la storia di MTV.

Nella terza puntata sarà poi il momento del super ospite internazionale YUNGBLUD, la nuova star inglese del rock con oltre 3,5 miliardi di stream totali, il cui nuovo album dal titolo “Yungblud” ha debuttato alla prima posizione nella classifica in Gran Bretagna, Australia, Irlanda e in Nuova Zelanda. Icona rock n’roll per la generazione Z, ha ricevuto gli elogi di leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl.

Per la Finale di questa edizione, che si terrà l'8 dicembre, X Factor tornerà al Mediolanum Forum .

Giudici agguerriti

Tutti vogliono vincere, ma qualcuno più degli altri, come ad esempio Fedez che ha ammesso candidamente di essere tornato proprio per questo motivo. «Ho un sacco di ricordi legati a X Factor. Il mio ricordo indelebile, uno su tutti, è l'edizione con Morgan che considero la persona che mi ha insegnato a fare tv. I miei colleghi - sottolinea il rapper - sono un po' democristiani, come tutti quelli alle prime armi. Quel tavolo è una trincea. Lo spirito competitivo esce, prima o poi, volenti o nolenti. Ho scelto una squadra eterogenea, con una quota sperimentale. Siamo molto realisti, l'affiatamento nasce puntata dopo puntata. Sono molto contento».

Rkomi: «Io non sono tanto calmo. Anzi, aspettate che arrivi al tavolo e divento una iena. La sto vivendo molto intensamente e voglio lasciare loro qualcosa di importante, più grande della vittoria».

Dargen: «Vorrei che lo spirito dei miei tre concorrenti arrivasse al pubblico. Ho scelto tre progetti solidi ma in costruzione. Ho cercato inediti che mi convincessero subito. Voglio essere un acceleratore di risultati. I miei concorrenti poi sono anche dei sex symbol».

Ambra: «Stiamo già lavorando da tanto tempo insieme. Noi facciamo lo show ma la musica. Sto facendo quello che mi va, nessuno mi dà credito e questa è una costante della mia carriera, ma va bene così. Quando mi sottovalutano poi in genere vinco». Piccola parentesi sul "T'appartengo" usato dalla Ministra Bernini durate il giuramento: «Mi dispiace di non aver messo gli avvocati da piccola e quindi di non avere mai avuto soldi da quella canzone, avrei potuto comprarmi delle case. E' una canzone che metti su quando sei felice e la ministra ha usato questa canzone, senza pensarci su, solo che non l'acrei rimossa. Era una bella cosa, non ho voluto dissociarmi, ma poi dissociarmi da cosa? Da me stessa?».

Le squadre

Fedez porta nella sua squadra Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda e gli Omini; Ambra schiera Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti; Dargen invece fa scendere in campo Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e i Disco Club Paradiso; per Rkomi ci saranno Jacopo Rossetto (in arte Iako), Santi Francesi e Giorgia Turcato (Joėlle).

Gli ospiti della prima puntata

Ospite del primo Live sarà Elisa, reduce dal successo del suo ultimo album “Back to the future” e da un’estate in tour nel segno del sold out. A #XF2022 presenterà un set esclusivo con una speciale anticipazione. Accompagnata al pianoforte da Dardust, presenterà in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal 1° dicembre, sarà un nuovo spettacolo live dal titolo “An Intimate Night”: la tournée nei teatri con nuovi arrangiamenti, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione suggestiva composta da chitarra, pianoforte e quintetto d'archi. Special guest di questo nuovo tour sarà proprio Dardust che, oltre a curare gli arrangiamenti, accompagnerà la cantautrice al pianoforte in tutte le date.

E sempre nel corso della prima puntata, proprio Dardust, in anteprima dal vivo, proporrà un medley inedito estratto da “Duality”, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre, un doppio album in cui, per la prima volta, scinde i suoi due regni in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. Dardust è il pianista italiano tra i più ascoltati al mondo e pioniere della musica classica alternativa e nel 2023 tornerà dal vivo con un tour in Italia e in Europa.

I Daily e l'Hot Factor

Tornano anche quest’anno anche i due appuntamenti che accompagnano, come da tradizione, i Live: è già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove, fino all’esibizione in diretta e ai commenti post puntata, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone anche nel Loft, dove i ragazzi quest’anno torneranno a vivere; e po, da giovedì 27, ripartirà Hot Factor, condotto sempre da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, tra i media partner di #XF2022, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine dello show.

Quest’anno, poi, ci sarà l’Ante Factor, un appuntamento che precederà le puntate dei Live Show e racconterà le emozioni in diretta dal backstage di X Factor. Insieme ancora a Paola Di Benedetto a partire dal primo Live alle ore 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW.

I Live Show di X Factor 2022 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 14:02

