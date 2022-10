Paola Di Benedetto, l'imbarazzo con Rkomi durante X-Factor. E con Berrettini «gioca a nascondino»

di Redazione web

Paola Di Benedetto e Rkomi, una di fronte all'altro. A X-Factor sono rispettivamente conduttrice (del programma pre e post show) e giudice. Giovedì sera sono stati "costretti" a lavorare gomito a gomito e la tensione era palpabile. A separarli nell'intervista prima del live il solo Fedez, che insieme a Chiara Ferragni li ha frequentati quando erano una coppia. I due si sono lasciati lo scorso luglio e non si sono risparmiati veleni e frecciatine.

Claudio Amendola e Francesca Neri, l'addio è sereno (non come Totti e Ilary): a lei l'assegno e la casa di famiglia

Beatrice Segreti, la star di Onlyfans si dà al porno: «Gli attori? Li sceglie mio marito. Ma non chiamatelo cornuto»

Paola Di Benedetto e Rkomi a X-Factor

Era inevitabile, ma per gli amanti del gossip l'incontro tra Paola Di Benedetto e Rkomi a X-Factor era un "must see", imperdibile. La conduttrice ha provato a ritardare la domanda all'ex fidanzato, ma alla fine si è dovuta rivolgere anche a lui. Pochi secondi, ma intensi. Durante tutto il tempo, mentre lei si rivolgeva agli altri giudici, lui l'ha guardata fissa, con uno sguardo che nascondeva molto di più di quanto non si potesse dire in quel momento. Dargen D'Amico e Fedez hanno provato a rubare la scena, poi è arrivato lo scambio fatale, "portato a casa" senza intoppi.

Wanda Nara: «Io e Icardi siamo separati». Lui: «Eppure qualche giorno fa...». Il divorzio diventa un caso

Le frecciatine dopo la rottura

In un'intervista, a domanda sulla rottura con Paola Di Benedetto e sul gossip che ne è derivato, Rkomi ha risposto: «Non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no». La 27enne aveva risposto poche ore dopo tramite social: «Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio».

Berrettini-Di Benedetto, è già finita?

Da una settimana si vocifera che Paolo Di Benedetto abbia voltato pagina, rubando il cuore allo scapolo d'oro Matteo Berrettini. Il tennista, dopo la lunga frequentazione con la collega Ajla Tomljnovic, ha deciso di dedicarsi con più attenzione al lavoro. Negli ultimi giorni però alcuni rumors li volevano insieme, avvistati in un albergo. I bene informati erano stati incuriositi dai tanti "like" che l'influencer aveva corrisposto al giocatore. E scavando un po', sono riusciti a scovare la relazione. Paola Di Benedetto adesso sta provando a «giocare a nascondino». Niente più like e distanza dai social. Ma il gossip ormai è cosa nota. Non resta che aspettare l'ufficialità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA