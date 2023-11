Morgan fuori da XFactor? Cosa ha detto il giudice: «Ho riportato cultura, ora sono pronto a tornare in Rai»

di Redazione web

Morgan fatto fuori dalla produzione di XFactor dopo le intemperanze nell'ultima puntata dei Live del talent Sky prodotto da Fremantle? Mentre impazzano le voci di un divorzio tra il giudice e i suoi colleghi, proprio all'indomani della diretta in cui Morgan ha non ha risparmiato nessuno, da Fedez a Francesca Michilein passando per Ambra e Dargen, era stato lo stesso cantautore a scrivere di suo pugno un intervento per il sito Mowmag che ha tutti i toni di un addio.

Morgan e il ritorno in Rai

Già venerdì scorso Morgan tracciava il suo percorso verso un rientro in Rai sottolineando però di aver portato «un tripudio di cultura» nel talent in onda su Sky e riconoscendo «la genialità dei miei tre compagni di banco, senza i quali non sarebbe stata possibile una spettacolarizzazione della musica così».

