Beatrice Quinta nuda in metro a Milano dopo X Factor: lo spogliarello hot, il video è virale

Beatrice Quinta, che show. Dopo essere arrivata seconda alla finale di X Factor, la cantante palermitana non smette di far parlare di sé, ma questa volta non è per il presunto flirt con il giudice Rkomi: ad attirare i riflettori è un video social condiviso dalla stessa Beatrice in cui si spoglia completamente su una banchina della linea gialla della metropolitana di Milano.

X Factor, Beatrice Quinta punge Rkomi: «Vorrei essere seguita come artista, non perché mi vuole sc***are»

X Factor, vincono i Santi Francesi, seconda Beatrice Quinta. Poi Linda e i Tropea

X Factor, è Ambra Angiolini show: la versione sexy di T'Appartengo infiamma il palco. «Pazzesca»

Il video social

Oltre 50mila visualizzazioni in poco meno di un'ora per il video spogliarello di Beatrice Quinta, tuttavia è un video promozionale per il suo singolo già presentato sul palco di X Factor, intitolato Se$$o.

Il filmato di pochi secondi mostra l'artista mentre passeggia tra i binari della metro di Milano con una pelliccia rosa e degli stivali con tacco a spillo blu. Poi, si sfila l'unico indumento che indossa rimanendo col corpo scoperto.

Niete di sconvolgente però, perché il corpo di Beatrice Quinta è stato pixellato al momento dello spogliarello per evitare la censura di Instagram. «Io che prendo la metro e vengo da te», ha scritto a corredo della foto prendendo un estratto del suo brano che sta riscuotendo tanto successo, anche fuori dal programma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA