Ambra Angiolini: «Un consiglio a Giorgia Meloni? Parliamo d'amore, se si fida la porto fuori dal tunnel»

di Redazione Web

Ambra Angiolini, in trent'anni di carriera, ha scoperto che «mi tocca risorgere, tutte le volte». E lei ci riesce molto bene. Partita come ragazza prodigio in Non è la Rai, cantante, attrice e anche codnuttrice, Ambra Angiolini è rinata dopo ogni avventura.

Oggi siede al tavolo dei giudici di X Factor, in dolce compagnia, con Fedez, Dargen D'Amico e Morgan, di cui ammette, «voglio talmente bene alle ferite di Morgan che la "confezione" non mi interessa».

La cantante di "T'appartengo" ha rilasciato una lunga intervista sulla sua carriera e sull'importanza di essere donna al giorno d'oggi. Questa si è conclusa con un consiglio al premier Giorgia Meloni. Andiamo a leggere cosa ha detto.

Ambra Angiolini e il "fardello di ciccia" sul lato B: «Pensavo che il problema fossi io»

Ambra Angiolini, nell'intervista a Repubblica ha affrontato numerosi temi, tra cui l'inclusione, la questione omosessuale e la parità salariale. Ha voluto, poi, dare un consiglio al premier Giorgia Meloni.

«Con lei sarebbe divertente parlare d'amore.

Chissà che Giorgia Meloni non voglia replicare alla conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA