Regina Elisabetta sadica con Kate Middleton: ecco cosa la costringe a fare ogni Natale

LOLNEWS.IT - Per la Regina il Natale è la festa più bella ma vigono regole e tradizioni: in primis trascorrerlo a Sandringham, come quand’era piccola. La macchina organizzativa è mastodontica e Elisabetta II non richiede nulla di meno che la perfezione assoluta ma c’è spazio anche per il divertimento tanto che la Royal Family è solita realizzare giochi e passatempi. Tra questi ce n’è uno particolarmente crudele che risale al 1900: la tradizione feroce venne introdotta da Re Edoardo VII. Il nonno burlone di Sua Maestà pesava ogni membro della famiglia all’arrivo a Sandringham e poi poco prima del ritorno; voleva assicurarsi di aver nutrito a sufficienza i suoi ospiti, così fa anche la Regina con tanto di taccuino e registro pesi. Kate Middleton viene messa particolarmente in difficoltà a Natale: per non deludere la Regina infatti ‘Fit Kate’ è costretta a mangiare più del solito (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

Leggi anche: >> KATE TROPPO MAGRA PREOCCUPA I FAN: ECCO PERCHÉ NON PUÒ MANGIARE CARBOIDRATI

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA