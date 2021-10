Milena Vukotic balla con Pierluigi Diaco: l'attrice ospite a Ti sento su Rai2 VIDEO

Milena Vukotic balla con Pierluigi Diaco: l'attrice ospite a Ti sento su Rai2. Durante la quinta puntata di Ti sento, in onda domani martedì 26 Ottobre in seconda serata su Rai2, il conduttore coinvolge la sua dolcissima ospite in un romantico ballo lento sulle note di Oggi sono io, cantata da Mina.

L'attrice non si è tirata indietro, anzi si è fatta "trasportare" dal suo improvvisato cavaliere. Diaco non è nuovo a questi galanti inviti al ballo. Era già successo nel precedente programma Io e te su Rai1 con altre tre signore dello spettacolo e della danza: Milly Carlucci, Mara Venier e Carla Fracci.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 14:22

