Verissimo, Ida Platano: «Il mio presente è Alessandro, Riccardo è stato un amore grandissimo»

Ida Platano è davvero felice con il suo Alessandro Vicinanza: la coppia si è conosciuta negli studi di Uomini e Donne e fin dal primo momento è sttao chiaro che entrambi provassero qualcosa l'una per l'altro. Ida, dopo una storia molto travagliata con Riccardo Guarnieri, ora è serena e si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin.

L'intervista di Ida Platano

Oggi, domenica 4 dicembre, Ida Platano è stata ospite a Verissimo dove ha raccontato come la sua storia con Alessandro Vicinanza, proceda a gonfie vele: «Alessandro non è una persona pesante quindi riesce a rendere belle le cose. Ha un carattere frizzantino, è pieno di iniziativa, con lui non mi annoio, mi aiuta a tenere la vita leggera. Non mi fa arrabbiare, non abbiamo mai litigato. Siamo solo un po' gelosi».

Il passato con Riccardo Guarnieri

La storia tra Ida e Riccardo è stata una delle più travagliate della storia del programma di Maria De Filippi. Dopo svariati tira e molla sempre molto dolorosi, i due hanno deciso di chiudere la relazione. Riccardo ora, appartiene solo al passato di Ida: «Non rinnego nulla, per me Riccardo è stato un amore immenso. Avrei voluto dargli un'altra possibilità, poi le cose non sono andate, caratterialmente non ci siamo trovati. Con lui ho vissuto un amore grande che nonostante sia passato non posso dire che non sia stato bellissimo. Il mio presente è però Alessandro».

