Uomini e Donne: Valentina Dallari torna a casa dopo il ricovero in clinica

E' un giorno importante per. L'ex tronista didopo un lungo ricovero in una clinica dove si curano le persone che soffrono di disturbi alimentari, può tornare a casa per la gioia dei familiari e di tutti i fan. La Dallari ha passato un periodo buio che l'ha portata a soffrire di, ma ora finalmente per lei è tornato il sole e su Instagram ha condiviso la sua gioia con tutti coloro che in questo periodo l'hanno sostenuta.Valentina è al settimo cielo e in una delle sue stories mostra la mamma alla guida mentre stanno tornando a casa.«Ho paura, ma sono anche tanto emozionata» aveva confessato solo qualche giorno fa parlando del suo rientro a casa e in un'intevista a "Nuovo" aveva spiegato che a slavarle letteralmente la vita è stata la sorella: «Un giorno mia sorella ha deciso che era ora di smettere, mi ha preso e mi ha portato in varie strutture. Mi hanno detto che nelle mie condizioni fisiche era necessario il ricovero». Sempre ai social aveva affidato il suo sfogo: «Non è giusto che io debba essere sempre perfetta. Non è giusto che io non possa fare nulla che non sia ordinario perché non rispecchia ciò che vogliono gli altri». L’ex tronista di "Uomini e donne" ha subito diverse critiche sulla rete per via del suo eccessivo dimagrimento, per poi confidare di avere problemi con l’alimentazione che stava cercando di risolvere.Prima di lasciare la clinica, però, Valentina durante la sua diretta Instagram, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. In particolare parlando diha rivelato: «Non l'ho più sentito e sinceramente visto che mi ha dato della cellulitica... è stato l'inizio dei miei problemi. Non mi ha neanche scritto visto che stavo poco bene, quindi non è stato molto carino». Una cofessione che ha scioccato un po' tutti e la risposta di Melchiorre è arrivata il giorno seguente: «Volevo far chiarezza in maniera rapida sul discorso aperto da Valentina in diretta. Non ho risposto subito perché volevo evitare di buttare benzina sul fuoco, visto il brutto periodo che ha passato. Le auguro il meglio. Le parole che ci siamo scambiati ce le siamo scambiate quando eravamo giovani e più impulsivi. Però è troppo semplice ritenere che alcune mie esternzioni siano stati l'origine e la causa scatenante dei suoi problemi, mi sembra un po' eccessivo e irreale. Ho voluto far chiarezza, non mi interessa di continuare a fare polemiche. Ognuno vive la sua vita con tutta la serenità del mondo».