Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “No, non penso sia una questione di virginia o Marta. Nicolò è semplicemente focalizzato su se stesso e sui suoi desideri che vuole realizzare per sé nell’illusione di essere incisivo con chi gli sta attorno. Io desideravo e desidero molto più di questo”. A “ha sceltoal posto della “collega” Marta Pasqualato, ma poco dopo che si sono spenti i riflettori l’amore fra i due è finito.Torna sull’argomento Virginia: “Ho iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava da subito – ha raccontato al Magazine di “Uomini e donne” - Nicolò ha assunto dei comportamenti molto freddi e distaccati nel momento in cui si sono spenti i riflettori. Le prime settimane ci siamo visti principalmente per i servizi fotografici, e anche quando sono andata a Catania da lui o in generale siamo stati insieme non eravamo mai soli”.Anche l’attrazione fisica era svanita: “Durante il programma c'era molto trasporto e molta attrazione, ma anche quella, una volta usciti dallo studio televisivo, da parte sua è svanita. Da un momento all'altro e senza un reale motivo. Ci siamo vissuti davvero poco”.