U&D, Tina Cipollari e l’intervento di Gemma Galgani: «Rincorre l’età perduta, vuole far colpo su uomini molto più giovani»

Tina Cipollari, la storica opinionista di “Uomini e donne” dice la sua sull’intervento fatto da Gemma Galgani per aumentare le dimensioni del suo seno. Tra la Cipollari e la dama del trono over Gemma Galgani non corre buon sangue e Tina non è stata tenera nel suo giudizio: «Non si accetta - ha spiegato - Rincorre l’età perduta, vuole far colpo su uomini molto più giovani».

U&D, Tina Cipollari e l’intervento di Gemma Galgani

Tina Cipollari interviene sul ritocchino di Gemma Galgani. L’opinionista di “Uomini e donne” sottolinea che la dama del trono over in passato ha criticato chi ricorreva alla chirurgia estetica: «Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa (…) Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico».

Poi però Gemma Galgani ha scelto di modificare il suo aspetto: «Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 18:13

