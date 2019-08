Uomini e Donne, Mario Serpa sbugiarda Claudio Sona e pubblica un video di Juan, ex di Sona

Sabato 17 Agosto 2019, 21:28

Continua la battaglia a colpi di stories tra ex concorrenti di Uomini e Donne e la redazione. In particolare torna agli onori della cronaca il caso Claudio Sona Mario Serpa , prima coppiauscita tre anni fa dal programma di Maria De Filippi , ma la loro storia durò solo pochi mesi. Iniziarono a correre voci che insinuavano che l'ex tronista, durante la sua avventura a UeD, fosse ancora fidanzato con l'ex compagnoVoci presto smentite, che però Serpa ha continuato a ritenere vere. Ora, a distanza di anni, la questione è tornata di nuovo a galla. Mario ha pubblicato dei video di Juan che confermerebbero la sua tesi. E lo ha fatto nell'ambito della bufera mediatica sollevata dall'ex tronista«È una persona (Claudio) che ho voluto e amato tanto al punto da ridurmi come mi sono ridotto, che è vergognoso» dice Juan. «Gli ho chiesto di chiedermi scusa – prosegue – dopo quello che ha detto e scritto su di me perché non c’è niente di vero. Non ci siamo mai lasciati, ci siamo sempre frequentati. Ci sono tutte le prove, sia scritte, sia registrate telefonicamente, sia sulle telecamere di casa mia, che ne è piena… Tutti i nostri incontri a Verona, mi ha fatto fare anche un tatuaggio per dimostrarmi l’amore… Adesso vediamo come procedere, senza il suo ok non posso pubblicare niente, quindi adesso vediamo legalmente».L'ex tronistasi difende dalle accuse con diverse storie pubblicate su Instagram.