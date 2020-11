Lutto a Uomini e Donne, morta di Covid la storica concorrente: «Il tuo sorriso era la tua forza»

Lutto a "Uomini e Donne": è morta Maria S., ex dama del Trono Over. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social da Anna Tedesco, anche lei ex partecipante del programma. “Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria”, ha scritto la donna nelle storie Instagram che la mostrano accanto all’amica».

Qualche settimana fa, su una pagina Facebook dedicata alla dama, la figlia aveva spiegato che la mamma era ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa Covid-19. Tanti i fan del programma che stanno commentando la triste notizia sui social ricordando l’indimenticabile simpatia di Maria, protagonista di alcuni momenti divenuti celebri per i telespettatori più affezionati. anna-14

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA