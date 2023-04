Uomini e Donne, lite tra Nicole Santinelli e le dame del trono Over: ecco cosa è successo

di Redazione Web

A Uomini e Donne una cosa è sicura: tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli non scorre buon sangue. Infatti, è bastato un intervento di Gianni Sperti sulla solidarietà femminile a scatenare subito lo scontro tra le due. Un confronto fin troppo acceso nel quale sono state inserite nel discorso altre dame del trono over che hanno criticato Nicole, dopo aver dato della gatta morta a Roberta. «Tutte voi avete continuato a spettegolare di me», ha sottolineato Nicole. Ma procediamo con ordine.

Le ragioni dello scontro

Nicole nella scorsa puntata ha parlato a Roberta con toni forti, ritenendo che fosse la classica «donna per una notte». Insinuazione che ha irritato la dama del trono Over e non solo.

Durante la puntata, l'opinionista Gianni Sperti ha cercato di spendere una parola per Nicole ottenendo però solo l'intervento irato di Tina Cipollari: «Che significato dai alla frase: "con me gli uomini vengono per una cosa seria, con te solo per una notte e via?», ha commentato Tina. A sostenere la tesi dell'opinionista si aggiungono anche Silvia e Carla del trono over. «Sei stata di basso livello», ha aggiunto Roberta. E poi ha continuato: «Sei talmente piccola che con persone così non ci voglio parlare».

Tra le due è continuata poi l'accesa discussione fino a quando è la stessa Maria De Filippi a mettere un punto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 18:10

