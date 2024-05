Uomini e Donne, Ida Platano prova a scagionare Mario. Tina : «Dove hai la dignità?». La tronista vicino all'addio

di Ida Di Grazia

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 2 maggio Ida Platano prova a scagionare Mario Cusitore dall'ennesima segnalazione. L'uomo sarebbe stato visto insieme ad una ragazza in un B&B. Ida ha deciso così di chiamarla per fare chiarezza, mentre il corteggiatore, manco a dirlo nega tutto. Un atteggiamento che manda su tutte le furie Tina e l'altro corteggiatore Pierpaolo Siano. Ormai l'addio al trono sembra essere ormai inevitabile.

Ida Platano e la ragazza del B&B

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 2 maggio, Ida Platano ha chiamato personalmente la ragazza del B&B avvistata con Mario che assicura essere solo un'amica: «Solo perché questa ragazza è alta, bionda e bona, tu pensi che io me la sua scop**ta. Tu vuoi trovare sempre il pelo dell’uovo per infangarmi, non te lo permetto più. Mi sono stufato di dimostrare sempre. Nel momento in cui ti dico che sono innamorato di te, sta parlando il cuore e speravo che, per una volta, tu mi credessi».

Tina Cipollari sbotta contro Mario

Tina Cipollari però cerca di far aprire gli occhi a Ida: «Non ti fare imbambolare da questo cantastorie. Perché hai avvisato la ragazza dicendole che sei a Uomini e donne? Hai cancellato la chat e hai mandato un messaggio avvisandola che eri qua. Tu chiami questa persona ogni ora e non c’è una chat?».

Mario Cusitore nega tutto: «Non ho mai cancellato le chat.

Ida abbandona il trono di Uomini e Donne

A fine aprile sono state registrate le nuove puntate che andranno in onda nei prossimi giorni e secondo quanto si apprende dalle diverse anticipazioni che circolano sul web, l'altro corteggiatore di Ida, Pierpaolo Siano sarebbe apparso molto arrabbiato e dopo essersi sfogato, avrebbe annunciato la decisione di lasciare il programma.

Pierpaolo è amareggiato e deluso da Ida e sembrerebbe aver detto anche che in caso la tronista avesse manifestato l'intenzione di sceglierlo, lui avrebbe detto di no perché non vuole essere la ruota di scorta di nessuno.

Ida Platano resterebbe così senza corteggiatori e avrebbe lasciato lo studio in lacrime. Al momento non c'è nessuno annuncio ufficiale, ma tutto fa presupporre un addio al trono di Uomini e Donne. Prima di andare via Ida ha salutato Maria De Filippi dicendo di essere stata sfortunata per l'ennesima volta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 16:22

