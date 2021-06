È una delle star di "Uomini e donne": la riconoscete nella foto di qualche tempo fa?

E’ un noto personaggio della tv, che ha deciso di postare una sua foto da giovane. E’ una delle protagoniste, ormai da oltre dieci anni, del salotto sentimentale di “Uomini e donne”, siede fra le dame del trono over ed è l'acerrima nemica di Tina Cipollari.

Gemma Galgani (Instagram)

Uomini e donne, Gemma Galgani e la foto da giovane

Gemma Galgani, la dama del trono over di "Uomini e donne", ha deciso di regalare ai suoi follower una sua foto da giovane. Gemma Galgani ha condiviso un semplice scatto in bianco e nero di cui è protagonista: “Chissà cosa stavo pensando? – ha scritto nella didascalia- Quello che condivido non è" farina del mio sacco " ma ve la dedico” ed ha poi riportato la un brano tratto da Angel di Dorotea De Spirito.

Uno scatto di Gemma Galgani che risale a qualche anno fa e che ha ricevuto i complimenti di molti fan, ansiosi di rivedere la loro beniamina sugli schermi del programma condotto da Maria De Filippi

Alcuni fan però hanno concentrato l’attenzione sul maglione indossato dalla giovane Gemma Galgani, che trovano un po’ logoro e troppo infeltrito dal tempo. La risposta della dama del trono over di Uomini e donne sul capo d’abbigliamento però non si è fatta attendere: “Lo amavo troppo quel maglione - ha scritto sul social - Era da uomo, era del mio fidanzato e lo volevo mettere sempre io ma non era previsto, era solo da emergenza”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 13:56

