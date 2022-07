Uomini e Donne, tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia è amore? Parla la compagna di lui

di Federica Portoghese

E' da settimane che il flirt è sulla bocca di tutti. Per il pubblico di Uomini e Donne non si tratta certo di un volto sconosciuto, parliamo di Vittoria Deganello, ex scelta del tronista Mattia Marciano, e ora al centro del gossip per aver attirato l'attenzione di un calciatore, Alessandro Murgia, centrocampista del Perugia, legato alla modella Eleonora Mazzarini, dalla quale ha avuto due figli, l'ultimo nato 4 mesi fa.

La complicità tra i due pare essere nata grazie a Nicole, sorella di lui e amica della Deganello. Su Instagram però la ragazza si dissocia dalla bufera e declina il suo coinvolgimento nella presunta relazione tra Vittoria e il fratello con un post, dove invita quanti la seguono a rispettare la situazione delicata.

L'ex corteggiatrice si è espressa con poche parole in una Instagram story: “Non conoscete, non sapete, non parlate a caso”. Una frase che sembra fare riferimento proprio agli attacchi ricevuti sui social per essersi "isiduata" in una famiglia.

Poche ore fa, a dare maggiore credito alla vicenda, arrivano le dichiarazioni della compagna di Alessandro Murgia: "I miei figli sono la priorità ed è per loro che rimango in silenzio data la gravità della realtà dei fatti!".

Si dice che la verità sta sempre nel mezzo, attendiamo nuovi scenari per far luce sul chiacchierato triangolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 17:26

