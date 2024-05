Uomini e Donne, la festa di fine stagione super privata: giallo Maria De Filippi VIDEO

di Cecilia Legardi

La produzione di Uomini e Donne festeggia la fine delle registrazioni con un party esclusivo a Cinecittà. Tutti i componenti della troupe si sono lasciati andare a ritmo di musica. Ecco cosa sappiamo sulla festa.

I festeggiamenti per la fine della stagione

In occasione della conclusione del periodo di registrazione, la squadra che lavora dietro le quinte del programma Uomini e Donne ha deciso di festeggiare in grande. Truccatori, cameramen, redattori, hairstylist e assistenti si sono ritrovati in un giardino degli studi di Cinecittà (Roma) per una cena a buffet con musica e bollicine. Tutto lo staff ha celebrato il duro lavoro svolto in questa nuova stagione del dating show. Raffaella Mennoia ha girato un video del party blindato e lo ha condiviso su Instagram, permettendoci di vedere cosa sia successo all'interno. Maria De Filippi, però, non si nota tra gli ospiti, dunque non è chiaro se fosse presente o no. Il profilo social ufficiale di Uomini e Donne Tv ha ripubblicato i momenti della festa ripresi da Raffaella dove si vede la troupe ballare sulla canzone con cui Angelina Mango ha vinto Sanremo, "La noia". Per il programma è stata una stagione florida: una boccata d'aria era tanto attesa dallo staff, che dovrà quasi subito rimettersi al lavoro su altre novità.

Le ultime puntate di Uomini e Donne

Le registrazioni sono finite, ma molte delle riprese devono ancora andare in onda. Secondo ComingSoon.ite l'ultima puntata è prevista per venerdì 24 maggio. Intanto, negli episodi che si sono visti questi giorni, i telespettatori sono stati messi al corrente di alcuni fatti che hanno incrinato l'atmosfera tra i partecipanti. Per quanto riguarda il trono over, le signore si sono lamentate dei problemi di alitosi dei loro "cavalieri" che rovinano il momento del ballo e mettono in crisi lo sviluppo di un sentimento più profondo. Nella versione young, invece, continuano le discussioni tra Mario Cusitore e Ida Platano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 15:54

