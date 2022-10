Uomini e Donne, Vittoria Deganello incinta: ma è giallo sul padre. La sorella dell’ex: «Se parlo crollano i palazzi»

Bebè in arrivo per Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma sulla gravidanza c'è un giallo: chi è il padre? Da quanto si evince dal suo profilo, Vittoria starebbe portando avanti da sola la gravidanza. Prima di svelare di aspettare un bebè, era legata al calciatore Alessandro Murgia e, secondo molti, potrebbe essere lui il papà del figlio.

L’influencer non ha né confermato né smentito, per ora. E idem Murgia. Nelle scorse ore, però, ha parlato Nicole, sorella del giocatore, rispondendo al messaggio di un utente su Instagram sulla vicenda del fratello e Vittoria.

La frecciata di Nicole

Nicole ha repostato un messaggio ricevuto da un utente («Ricompari dal nulla su Instagram, non hai niente da aggiungere sulla triste, imbarazzante e irresponsabile scelta di tuo fratello? Che tristezza»), rispondendo: «Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere. Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo».

Un mistero

Nicole non ha smentito il fatto che il fratello Alessandro sia il padre del bebè che aspetta Vittoria Deganello. E non l'ha neanche confermato, ma è difficile credere che se la paternità fosse di qualcun altro o lei o lo stesso giocatore non l’avrebbero dichiarato. Nel frattempo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso che la gravidanza la sta vivendo in solitaria senza l’appoggio di alcun partner. Pochi giorni fa ha rivelato il sesso del bebè che porta in grembo. Sul portone di casa appenderà un fiocco rosa, in quanto aspetta una bimba. Proprio in occasione del gender reveal, documentato sui suoi profili social ufficiali, ha spiegato che ha vissuto giorni molto duri e che aveva sognato altro, ossia una dolce attesa con un compagno che le stesse accanto.

Vittoria portarà avanti la gravidanza. «Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta».

