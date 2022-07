Uomini e Donne, Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati: l'annuncio social

di Federica Portoghese

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I rumor andavano avanti da giorni e i fan della coppia, sempre attenti, non si sono certo fatti sfuggire l’assenza social dei ragazzi che ha destato un po' di perplessità. “Figli” di Uomini e Donne, Matteo e Valeria hanno abbandonato lo studio di Maria de Filippi mano nella mano a fine marzo.

Leggi anche > Ida Platano e Gemma Galgani insieme in vacanza: il commento al vetriolo di Tina Cipollari

I due si sono mostrati sin da subito su Instagram affiatati e innamorati, sembrava l’inizio di una bella favola, giornate romantiche passate tra Roma, Milano e Genova, città natale di Matteo. Poi la lunga vacanza in Inghilterra dell’ex tronista in compagnia della famiglia, che lo ha portato a rinunciare anche al compleanno della fidanzata. Nessun messaggio rassicurante per i followers, poche Instagram stories tra i due, insomma gli indizi c’erano tutti. Ieri notte, infine, è arrivata la conferma dalla bella Valeria Cardone che sui social ha annunciato la rottura con Matteo Ranieri. “Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po' di comprensione perché non sto passando un bel periodo”.

Matteo ha confermato questa mattina con delle storie sul suo profilo Instagram “Non c’è odio né rancore da parte di entrambi, succede, è la vita”. Poi un piccolo sfogo lo rivolge alle critiche ribadendo che non si sente in obbligo morale di dover raccontare tutto quello che succede nella sua vita privata solo per aver conosciuto una persona davanti alle telecamere. Amore o fuoco di paglia? C’è chi dice che la relazione tra i due non sia mai iniziata…

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA