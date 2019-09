Uomini e donne, la tronista Giulia Quattrociocche: «Dal divano alla tv. Ho deciso di provarci…»

Giulia De Lellis e Damante insieme: i due beccati a un party

Venerdì 20 Settembre 2019, 20:29

“Considerando le mie prime positive impressioni sui corteggiatori, diciamo che iniziamo bene. Sono da sempre una fan del programma”, la prima avventura sul trono di "” per, alla ricerca dell’amore nel sua trasmissione televisiva preferitaDal divano di casa Giulia è passata alla tv: “Mi piaceva guardarlo seduta sul divano e, come tante altre ragazze, immedesimarmi e viverlo da casa – ha spiegato al “Magazine di “Uomini e donne” - Sono lì che parlo da sola, mi arrabbio, mi emoziono. Un giorno ho pensato che mi sarebbe piaciuto essere in studio, mettermi in gioco io stessa. E così ho deciso di provarci, ed eccomi qui”.La prima punta intanto è andata più che bene (“Come un gavettone. Sorprendente in modo gelante, ma divertente e bellissimo. Non sono una che si lascia travolgere dall'ansia, quindi sono entrata carica, emozionata ed energica. Mi definisco una persona molto curiosa, perciò mi lascio sorprendere dalle cose nuove”), anche se il pubblico un po’ la intimorisce: “Si, e credo valga per tutti, ma questa sono io. Ho deciso di espormi, quindi sono qui”.