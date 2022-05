Uomini e Donne, Tina Cipollari strappa la confessione a Ida Platano: «Sei ancora innamorata di Riccardo…»

Per una volta a Uomini e Donne Tina Cipollari depone le armi e prova ad aiutare Ida Platano a tirare fuori ciò che prova davvero per Riccardo. Dismessi per un attimo i panni dell'opinionista, cerca di strapparle una confidenza in merito ai suoi reali sentimenti per il corteggiatore.

Uomini e Donne, Tina Cipollari strappa la confessione a Ida Platano

«Tu sei ancora innamorata di Riccardo. Sono sicura che se Riccardo le chiedesse di riprovarci, lei andrebbe via subito» sostiene Tina. Parole che colpiscono nel segno e fanno commuovere Ida, che poco prima aveva dichiarato di non sentire più «quel tremare, quelle farfalle» per lui, ma di essere felice di averlo rivisto. «Piange per se stessa, non per Riccardo» puntualizza Maria De Filippi.

«Io sto provando ad aiutarla perchè capisco cosa prova lei nel rivederlo e nel vederlo uscire con altre donne. Si è imposta di non amare più, ma non riesce ad andare avanti», aggiunge Tina che per ottenere una confessione dalla Platano decide di fare una domanda diretta alla concorrente. «Se Maria ti chiedesse con chi vuoi ballare e, in questo studio, ci fossimo solo io, Maria, te, Marco e Riccardo, con chi balleresti?». «Con Riccardo» ammette Ida. «Tombola» dice Tina prima di lasciare lo studio.

Asciugate le lacrime, Ida Platano è la «donna verace» di sempre: «sono sempre carica perchè non sono una gatta morta» afferma in studio e accetta di intraprendere una frequentazione con Marco, un operaio elettromeccanico di Milano, appassionato di sport e single da molti anni – proprio come Riccardo, nota malignamente Gianni Sperti.

«Stiamo a vedere» commenta Tina Cipollari. «I cavalli si vedono all'arrivo, non alla partenza. Andrà come le altre volte. Comincerà a conoscerlo e poi…». «Va beh ma falli partire» dice Sperti. «Lei è convinta che, prima o poi, Riccardo tornerà da lei e potrà viversi questa storia d’amore» prosegue l'opinionista bionda. «Quando è entrata la ragazza con cui sta uscendo Riccardo (Mariagrazia, ndr) sei sbiancata al punto da chiedere un bicchiere d’acqua». Basterà il bel Marco di Milano a far dimenticare alla dama Riccardo? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.

