Uomini e donne, Tina Cipollari scomparsa dai social. Il post che tranquillizza i fan

Tina Cipollari dopo una lunga assenza torna sui social. La sua “scomparsa” dal mondo di Instagram ha fatto preoccupare molto i suoi follower, dato che non hanno potuto avere notizie della loro beniamina neanche attraverso “Uomini e donne”, in questo momento in pausa estiva.

Uomini e donne, Tina Cipollari torna sul social

Il misterioso silenzio social di Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne”, è finalmente terminato. Tina infatti, dopo l’ultimo post datato 29 gennaio è tornata su Instagram condividendo un post in cui c’è un suo ritratto a fumetti, tranquillizzando così i numerosi follower. Le motivazioni alla base della sua lunga assenza rimangono un giallo, anche se ultimamente la vamp è stata molto impegnata con un trasloco e con la sua vita sentimentale, accanto al fidanzato Vincenzo Ferrara.

I fan sul social comunque esultano e non vedono l’ora di rivederla sugli schermi del dating show Mediaset. Cosa meno condivisa dalla dama del trono over Gemma Galgani, che in un’intervista ha parlato proprio del suo rapporto con l'acerrima nemica Tina Cipollari: «A Tina – ha fatto sapere al Magazine di Uomini e donne - suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, mentre ci sono, le direi anche, oltre a evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala».

