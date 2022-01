Uomini e donne, botta e risposta di Tina Cipollari e Gianni Sperti: «Ecco 10 chili di ovatta da mettere nelle mutande»

Nonostante Uomini e Donne sia sospeso fino a lunedì 10 gennaio, gli opinionisti più amati del talk show danno divertono i fan sui social. Per tutta la mattinata dell’Epifania, Gianni Sperti ha scritto un messaggio ironico alla collega Tina Cipollari: «Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana»​. Diretta la risposta della Cipollari, com'è solita fare: «Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa».

Lo scambio di battute è avvenuto in privato, nella chat personale WhatsApp, ma Sperti ha provveduto a rendere pubblica la conversazione, tramite una stories Instagram.

Il rapporto di Gianni e Tina va oltre le telecamere, è una vera amicizia, fatta di scherzi e batutte.

