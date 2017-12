Tina Cipollari contro Gemma Galgani: "Ha preso in giro tutti. Per Natale le regalo un giovane gigolò"

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - “La cara Gemma peggiora giorno dopo giorno e non smette di stupirmi, Ma come le è saltato in mente di andare a riproporsi al "gabbiano" (Giorgio Manetti)? Sono rimasta sconvolta”.dice la sua sul ritorno sentimentale frai e, protagonisti del trono over di “”: “Dopo la famosa lettera di qualche anno fa – ha raccontato a “Vero” - i tanti rifiuti ricevuti, i suoi tentativi di riavvicinamento puntualmente fallimentari che fa lei? Il solito piagnisteo e le dichiara nuovamente il suo amore. E’ davvero incredibile”.Il suo sentimento non è nuovo: “Ha perso ancora una volta credibilità, io non mi ero sbagliata quando la accusavo di prendere in giro tutti gli altri protagonisti del Trono Over che ha frequentato. Non può aver scoperto da un momento all'altro di provare ancora un sentimento per Giorgio, è evidente che covava da tempo qualcosa dentro sé e non aveva il coraggio di rivelarlo. Chissà, magari per orgoglio ... Ma non ha poi nascosto così bene le sue reali mire, io me ne ero accorta da tempo e non ho mai smesso di farlo presente durante le puntate. Ha preso in giro tutti gli uomini· che ha frequentato in questa stagione, come anche in quella passata. C'è poco da fare, è così. Ecco perché oggi mi chiedo, nel caso ci fossero ancora dei dubbi: come farà adesso?”.Per natale le farebbe un regalo particolare: “Sotto l’albero le farei trovare un bel gigolò, magari giovane, così che finalmente possa calmare i suoi bollenti spiriti! O, in alternativa, dei calmanti sempre allo stesso scopo”.