Uomini e donne, paura per Sonia Lorenzini: «Il cuore in collasso. Pensavo di morire...»

Sonia Lorenzini attraverso uno sfogo social racconta la notte di paura che ha passato. Un vero e proprio “fulmine a ciel sereno” che ha fatto pensare all’ex protagonista di “Uomini e donne” di Maria De Filippi di essere vicino alla morte.

Paolo Fox, l'Oroscopo della settimana: la classifica dei segni zodiacali

Sonia Lorenzini (Instagram)

U&D, il terrore di Sonia Lorenzini: «Pensavo di morire...»

Un’esperienza difficile per l’ex protagonista di “Uomini e donne” Sonia Lorenzini. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha raccontato la terribile notta che ha passato dal suo account social: «È stato come un fulmine a ciel sereno… - ha scritto nella didascalia di un post su Instagram - e poi mi si è aperta una scatola piena di mille sintomi fisici. Ma la cosa più brutta che ho sentito è stata la sensazione di avere il cuore in collasso e che fossi sul punto di morire, così da un momento all’altro… Non ero pronta ad una cosa del genere mi sono trovata completamente spiazzata, nel mio immaginario ho sempre pensato fosse un’esperienza che succede agli altri o che vedevo in televisione e non sapevo minimamente cosa fare ma specialmente cosa stessa succedendo».

Sonia ha avuto un attacco di panico: «Credo non dimenticherò mai il mio primo attacco di panico ( spero l’ultimo ) la paura che cresceva in modo esponenziale , la sensazione che fossi completamente separata dal mio corpo , la mia testa ha fatto davvero questo sul mio corpo???? Pensavo poi fosse qualcosa che passava nel giro di non molto tempo , invece sono qui a scrivere della cosa con l’ansia e la paura che mi si possa ripetere da un momento all’altro…».

Sonia Lorenzini (Instagram)

Alla fine la Lorenzini ha fatto un appello ai suoi follower: «E se mi succedesse mentre sono sola? Chi mi soccorrerebbe… so che sono tantissime le persone che ne soffrono e solo chi l’ha vissuto può capire realmente di cosa io stia parlando…Si vi è successo e avete voglia di condividere la vostra esperienza fatelo. Io intanto cerco di tornare in questo mondo e immaginarmi lì mi fa stare un po’ serena…».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA